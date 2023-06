Sejmowa komisja zajęła się "Lex Tusk". Jest decyzja ws. prezydenckich poprawek

- Poprawki miały porządkujący charakter. Te poprawki nie budzą wątpliwości. (...) Pierwszy raport faktycznie miał być przedstawiony do 17 września, czyli była to kwestia kilku miesięcy, ale ustawa opiera się na tym, że komisja jest oderwana od kadencji parlamentu i corocznie przedstawia swoje raporty. Pozostaje to do decyzji parlamentarzystów - powiedziała po posiedzeniu komisji prezydencka minister Małgorzata Paprocka, pytana przez PAP o poprawkę dotyczącą usunięcia terminu publikacji raportu.