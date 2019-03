Sejm. Wniosek o natychmiastową dymisję ministra

PSL chce odwołania Jana Krzysztofa Ardanowskiego ze stanowiska ministra rolnictwa. Prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że zwróci się z oficjalnym wnioskiem w tej sprawie do premiera.

- To, co się dzisiaj wydarzyło w Warszawie, to wynik nieudolności, braku kompetencji, umiejętności, pomysłu na polską wieś, polskie rolnictwo ze strony rządu PiS, ministra Ardanowskiego - powiedział Kosiniak-Kamysz. W środę rano w Warszawie rolnicy z AgroUnii zablokowali Plac Zawiszy, rozsypując tam tony jabłek i świńskie łby.