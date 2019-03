Najpierw obietnice, teraz ustawy. Będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu

Beata Mazurek poinformowała o dodatkowym posiedzeniu Sejmu. Odbędzie się ono w dniach 3-4 kwietnia. Posłowie zajmą się projektami trzech ustaw, na których mają się opierać założenia tzw. piątki Kaczyńskiego.

Rzeczniczka PiS zapowiedziała, że procedowane będą rządowe projekty ustaw dotyczące wysokości świadczeń emerytalnych, finansowego wsparcia rodzin i przywracania połączeń komunikacyjnych. To trzy elementy z tzw. piątki Kaczyńskiego .

Pozostałe propozycje dotyczą podatku dochodowego - chodzi o obniżenie go z 18 do 17 proc. dla wszystkich obywateli oraz całkowita likwidacja dla osób poniżej 26 roku życia. Padły one z ust prezesa PiS podczas konwencji inaugurującej kampanię europarlamentarną.