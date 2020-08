Sejm sprawdzi Mariana Banasia. Wybrano audytora

31 lipca Kancelaria Sejmu podpisała umowę ze spółką "Grupą Gumułka – Audyt". To doświadczona firma, działająca na rynku od 1993 roku. Wartość umowy brutto wynosi 150 010,80 zł.

Kontrolerzy pod lupę wezmą okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. Większość kontrolowanego okresu będzie dotyczyć prezesury Krzysztofa Kwiatkowskiego . Ale będzie również możliwość sprawdzenia pracy Mariana Banasia, który stoi na czele NIK od 30 sierpnia 2019 r.

Przypomnijmy, odkąd we wrześniu ubiegłego roku "Superwizjer" TVN24 wyemitował reportaż, sugerujący związki prezesa ze światem przestępczym, jest on dla PiS wrogiem numer jeden.

To dlatego, jak sugerowała "Rzeczpospolita", tym razem nie tylko kontekst audytu, ale i jego ustalenia mogą być inne. Marian Banaś wymienił już dyrektorów wszystkich biur odpowiedzialnych za realizację budżetu izby: informatyki, gospodarczego, organizacyjnego i rachunkowości. Niektórych nowo powołanych zdążył już odwołać. - A kołowrotek kadrowy często sprzyja powstaniu nieprawidłowości - twierdzi informator "Rz".

Banaś również zdaje się nie próżnować. W najbliższym czasie NIK ma skontrolować: ile wydano na przygotowania do wyborów prezydenckich 10 maja, które się nie odbyły. A kontrolerzy Izby mają wejść m.in. do KPRM, PWPW, Poczty Polskiej i resortu aktywów państwowych, którym kieruje Jacek Sasin .

A wcześniej, bo w połowie lipca Marian Banaś zdecydował się odsunąć Tadeusza Dziubę od nadzoru nad kontrolami. Dziuba to były szef poznańskich struktur PiS i były wojewoda wielkopolski z ramienia tej partii. Powodem odwołania miały być doniesienia o próbie manipulowania przy wynikach kontroli, które miały ocenić działalność Beaty Kempy. Kontrola miała objąć lata 2017-2019, kiedy europosłanka PiS pełniła funkcję minister do spraw pomocy humanitarnej. Jakiś czas temu, Banaś złożył ws. swojego byłego zastępcy zawiadomienie do prokuratury.