Sejm. Pożegnanie Adamowicza bez Kaczyńskiego, Mazurek i Terleckiego. "Nie zdążyłem"

- Niech się Pani zajmie czymś poważnym - odparł Ryszard Terlecki. To odpowiedź na pytanie, dlaczego polityk PiS nie pojawił się na sejmowym pożegnaniu Pawła Adamowicza. Prezydent Gdańska został zamordowany.



Teraz do sprawy odniósł się również Ryszard Terlecki. Szef Klubu Parlamentarnego PiS i wicemarszałek Sejmu był pytany przez dziennikarzy o to, dlaczego go nie było na pożegnaniu Pawła Adamowicza. - Niech się pani zajmie czymś poważnym - zwrócił się do jednej z reporterek. Potem dodał, że "bardzo mi przykro, że nie byłem, nie zdążyłem". Wszystko zarejestrował dziennikarz RMF FM.