Specjalna komisja ws. ustaw powodziowych. Jest ruch Sejmu

W czwartek rząd złożył autopoprawkę do projektu. Zgodnie z nią, pracownik poszkodowany w wyniku powodzi otrzyma prawo do dodatkowego płatnego urlopu w wymiarze do 20 dni na usuwanie skutków powodzi. Pracodawca będzie mógł uzyskać zwrot kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne za czas tego urlopu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.