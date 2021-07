Sejm odwoła Czarnka? "Premier skłamie"

W środę Sejm zajmie się wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Zdaniem lidera Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego, głosowanie w tej sprawie będzie ważne dla całej Zjednoczonej Prawicy. - To będzie test lojalności dla pana Gowina - powiedział gość programu "Tłit". Według niego, od tego jak w sprawie Czarnka zachowają się posłowie Porozumienia, będzie zależało, co dalej PiS zrobi z projektem zmian w prawie medialnym czyli tzw. lex TVN. Czarzasty ironizował też, że podczas sejmowej debaty premierowi Mateuszowi Morawieckiemu będzie łatwo bronić ministra Czarnka, bo "jeżeli nie będzie miał jakichś argumentów, to je sobie wymyśli albo skłamie".