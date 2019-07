Sejm nie ujawni tajemnicy. Pojawił się człowiek PiS i wydał "nieracjonalny" zakaz

Kancelaria Sejmu nie udostępni list poparcia kandydatów do KRS, mimo zapewnień, że respektuje prawomocne orzeczenia sądów. Zakaz ujawniania nazwisk wydał Prezes UODO. - To pozbawione podstaw prawnych i racjonalności postanowienie - mówi WP Ewa Kulesza, były generalny inspektor ochrony danych osobowych.

Nadszedł 30 lipca - do tego dnia Sejm miał udostępnić listy poparcia kandydatów do KRS złożone w ramach procedury wyboru 15 sędziów-członków Rady przez Sejm. W ten sposób wykonałby prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tak się jednak nie stanie, tajemniczych nazwisk nie poznamy, bo prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał zakaz ich ujawnienia .

Nie ma podstaw do utajniania

- Listy poparcia są dokumentem podlegającym ustawie o dostępie do informacji publicznej, co potwierdził w prawomocnym wyroku NSA, a w związku z tym nie ma żadnych podstaw do tego, żeby utajniać te listy - mówi w rozmowie z WP Kulesza.

Nie ma podstaw do dalszego badania

Kulesza nie tylko nie widzi powodu, by Sejm zachował tajemnicę, ale też, by rozpatrywał ją inny organ, skoro wyrok NSA jest prawomocny.

- Nie widzę żadnej podstawy wydania jakiegokolwiek postanowienia ani prowadzenia postępowania administracyjnego w tej sprawie przez prezesa UODO. Mamy prawomocny wyrok sądu administracyjnego. Prezes Urzędu mógłby ją analizować, gdyby było to pierwsze działanie organu ws. dostępu do danych osobowych - w tym przypadku danych osób, które poparły kandydatów do KRS. Ale nawet w takiej sytuacji od decyzji prezesa UODO przysługuje skarga do sądu administracyjnego, czyli ostatecznie i tak sąd administracyjny rozstrzyga o udostępnieniu bądź nieudostępnieniu list. Ta sprawa jest zakończona - zaznacza Kulesza.