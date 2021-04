Sejm chce wprowadzić nowe liczniki prądu. Koszty wymiany poniosą wszyscy

Dane z liczników będą pobierane co 15 minut

Patryk Jaki o kandydacie Lewicy na RPO Piotrze Ikonowiczu. Nieoczywisty komentarz

Rząd chce by za dwa lata inteligentne liczniki działały w co najmniej 15 proc. gospodarstw domowych, do końca 2025 u 35 proc., a na koniec 2027 roku u 65 proc. odbiorców. Harmonogram zakłada by rok później, w 2028 roku korzystało z nich już minimum 80 proc. klientów.