Sejm zdecydował większością głosów Prawa i Sprawiedliwości ale także 10 A lewicy o podniesieniu akcyzy Na używki na alkohol jak pan to skomentuję Za każdym jest takie prawidłowo Zresztą że za każdym razem kiedy dotykamy do Akcyzy na alkohol Zaczyna się Do Po prostu brakuje Burza sierpień I od tego zacznę się zaczyna Dlaczego od tego się zaczyna dlatego że to tak bardzo ciężko w artykułu Sprzeciw Dlatego że dobre Tego że walczymy z Jestem czas mówisz z alkoholizmem trzeba inaczej walczyć nie Oczywiście ja jestem bardzo daleki od Ich bardzo ekstra Do tego W ogóle alkoholu 2 zł Doyle Wtedy będzie Ja uważam że alkohol Szczególnie Kosztować Ja jestem między innymi współautor Rewolucje piwo W Polsce czyli na Profil Spożywanie alkoholu Co się diametralnie Z wódki przez I to chyba Dzień dobry Natomiast natomiast Taka że alkohole które w większości są w Kręg W Polsce No Marzę o tym żeby Do swojej tego swojego Prima Nuts Właśnie od ludzi którzy mają takie bardziej liberalne Spojrzenie osoby domagają Najniższych podatków a a nie wyższy Troszkę Śpiewają z premiera żono to dorabia do tego ideologii Chodzi tylko i wyłącznie o walkę z alkoholizmem właśnie Ania Wypełnianie luk budżetowych pan wieży premierowi czy tym którzy właśnie wskazują że premier tutaj stosuje pewnego Populizm mówi mi przywiezie rzeczy nie tylko powiem jakie masz zdanie w tej sprawie to nie ma nic wspólnego z chorobą alkohol 10% akcyzy można Podwyżka i lepiej by było gdyby premii Już od kilku lat nie była podnoszona i a przez Pieniądze i tak dalej tak dalej więc Procentowa udziału podatkowego powinna Gorszym problemem jest to że alkohol sprzedaje się Kieliszewska Małpka I to jest rosyjski sposób na rozwijanie społeczna te małpki należałoby usunąć ze sklepu z Były kiedyś reklamowym driftem dzisiaj dzisiaj one się stają podstawy Alko Ja jestem zdania i od początku to mów Że to mamy problem rozpijania Boli mnie piwem a alkoholem mocnym Heroes Nie społeczeństwo a szczególnie w dostępności małych Jak ktoś chce kielicha palnąć to idzie to jest taki Ruski sposób Oni nawet Rosjanie sprzedają nawet w takich pojemnikach od zera I to idzie do Polski no Niedźwiedź Alkohol mosty w Polsce jest prawie Jak wygląda życie pod swoimi Rozumiem że pan W większym stopniu zajmuje się swoimi browarami niż miało druga ci chyba słychać Polityka to nie jest choroba Polityka to jest jeden z bardziej ważnych z Nie w Polsce polityk odpowiada czy też decyduje o O całym budżecie Narodowym to są niezwykle Odpowiedzialne funkcje Ja się dziwię tym wszystkim młodym szczególnie ludziom to Tutaj Nie wiem jakiś catering jakaś zabawa widzę to wyraźnie po tych uśmiechach i tak dalej i tak dalej Myślę że szybko dorosną jak sobie zdadzą sprawę z tego jaka ich rola w