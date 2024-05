Sędziowski nominat Ziobry będzie wezwany przed komisję ds. Pegasusa. "To Radzik dzielił wnioski podsłuchowe"

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa przegłosowania wniosek Przemysława Wiplera o wezwanie w charakterze świadka sędziego Przemysława Radzika. - Przez kilkanaście miesięcy to on dzielił sprawy podsłuchowe między innych sędziów – ujawnia poseł Konfederacji, który chce pytać, czy sędzia sam rozpatrywał wnioski o użycie Pegasusa. Przemysław Radzik to były prokurator i nominat Zbigniewa Ziobry.