Sędziowie SN powinni zwrócić odprawy. Nie wiedzą jak

Sędziowie Sądu Najwyższego, przywróceni do orzekania postanowieniem TSUE, nie mają jak zwrócić odpraw za przejście w stan spoczynku. O ich zwrocie mówi znowelizowana ustawa o SN, ale sposób, w jaki mają zostać zwrócone, miał określić resort sprawiedliwości.

Odprawy, które za przejście w stan spoczynku otrzymali sędziowie po 65-roku życia są równe ich półrocznemu wynagrodzeniu. To średnio ok. 150 tys. zł, co w przypadku 22 sędziów daje niebagatelną kwotę 3 milionów 225 tys. zł.