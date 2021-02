Sędziowie Paweł Juszczyszyn i Waldemar Żurek z kolejnymi zarzutami

Rzecznik dyscyplinarny sędziów poinformował o skierowaniu do sądu dyscyplinarnego wniosków z kolejnymi zarzutami wobec m.in. sędziów Waldemara Żurka i Pawła Juszczyszyna.

We wnioskach skierowanych w styczniu i lutym do sądów dyscyplinarnych zastępca rzecznika dyscyplinarnego zarzucił olsztyńskiemu sędziemu Pawłowi Juszczyszynowiprzekroczenie uprawnień o znamionach przestępstwa nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego. Według rzecznika dyscyplinarnego Juszczyszyn miał wydać bez podstawy prawnej postanowienie, w którym przyznał sobie kompetencje do oceny legalności wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa i prawidłowości wykonywania przez prezydenta prerogatywy powoływania sędziów.

Zarzuty dyscyplinarne wobec sędziego Juszczyszyna obejmują też przedstawienie mediom "swoich twierdzeń i ocen związanych z pełnionym urzędem, a dotyczących kwestii delegowania go do wykonywania czynności orzeczniczych w sądzie okręgowym, a następnie odwołania go z tej delegacji". Sędziemu zarzucono też jazdę samochodem z prędkością 101 km/h w terenie zabudowanym.

Z kolei zarzut dyscyplinarny postawiony krakowskiemu sędziemu Waldemarowi Żurkowi dotyczy "niezłożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niewpłacenia podatku od transakcji kupna ciągnika marki John Deere".

Przypomnijmy, że 20 listopada 2019 roku sędzia Paweł Juszczyszyn, rozpatrujący apelację w sprawie cywilnej, uznał, że po wyroku TSUE konieczne jest rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w I instancji. Nakazał Kancelarii Sejmu ujawnienie list poparcia kandydatów do KRS. Pod rygorem grzywny.

Ta decyzja wywołała lawinę. Sędzia Juszczyszyn najpierw został odwołany z delegacji do sądu okręgowego, a następnie rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych wszczął przeciwko niemu postępowanie. Kilka dni później prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki zawiesił go w obowiązkach sędziego.

Krakowski sędzia Waldemar Żurek jest byłym członkiem i rzecznikiem Krajowej Rady Sądownictwa; sprawował tę funkcję przed nowelizacją ustawy o KRS.

Prowadzone są przeciw niemu dwie sprawy dyscyplinarne. Jedna z nich dotyczy słów z wywiadu w serwisie prawo.pl, w którym Żurek kwestionował powołanie Kamila Zaradkiewicza do SN. Sędzia Żurek nie zgadza się z zarzutami, oceniając, iż ta sprawa jest wymierzona w sędziów, którzy publicznie wyrażają swoje poglądy prawne.

W drugiej sprawie Żurek jest obwiniony o to, że nie podjął pracy w wydziale, do którego go przeniesiono. Żurek stoi na stanowisku, że przeniesienie było nielegalne i miało na celu szykanowanie go.