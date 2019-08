Sędziowie na Facebooku pod lupą Rzecznika Dyscyplinarnego. Sprawdzi, czy to nie przewinienie

Czy sędzia może korzystać z Facebooka i innych mediów społecznościowych? Na to pytanie postara się odpowiedzieć Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab. Podjęte zostaną czynności wyjaśniające.

- Zdecydowanie je popieram, bo takie wypowiedzi o jakich donoszą w chwili obecnej media, a które mogą wiązać się z aktywnością sędziów zasługują na to by podjąć zdecydowane działania, zmierzające nawet do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego - twierdzi sędzia Arkadiusz Krupa, z sądu Rejonowego w Łobzie. Według niego, to "urąga wszelkim standardom etyki sędziowskiej".