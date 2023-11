Sędziowie dublerzy. Możliwa pilna uchwała Sejmu

Co z uchwałą ws. unieważnienia wyborów sędziów dublerów do Trybunału Konstytucyjnego? - Sejm na pewno w trybie pilnym zajmie się tą kwestią - zapowiedziała posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. - Należy stwierdzić, że naruszeniem prawa było nieprzyjęcie przez Andrzeja Dudę ślubowania od trzech legalnie wybranych sędziów TK i powołanie na ich miejsce zastępców, którzy nie powinni nigdy w TK zasiąść. Dzisiaj będziemy w tej sprawie podejmować decyzje ws. przyszłej koalicji rządowej. Jest projekt uchwały, którą Sejm może przyjąć w trybie pilnym. Czy to będzie dzisiaj - decyzja należy do prezydium Sejmu. Liderzy koalicji będą spotykać się systematycznie, by wspólnie forować politykę na poziomie parlamentu, a w przyszłości rządu. Spodziewam się szybkiego głosowania. Będę popierać rozwiązania, które pozwolą pracować sędziom legalnie wybranym. Spodziewam się dzisiaj tego typu głosowania. Wszystkie orzeczenia TK, które zapadły z udziałem sędziów dublerów, będzie można w ten sposób podważyć - dodała.