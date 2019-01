Sędzia Sądu Najwyższego nie stawił się na rozprawie. Zwolnienie przyszło za późno

Sędzia SN Kamil Zaradkiewicz nie przyszedł w czwartek na 5 zaplanowanych rozpraw. Zwolnienie lekarskie informujące o jego niedyspozycji dotarło po tym, jak wszystkie już odwołano. Sędzia dopiero co wygrał z sądem sprawę o dopuszczenie do orzekania.

W piątek Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN poinformował, że Izba Dyscyplinarna SN odrzuciła zażalenie na wcześniejsze zobowiązanie prezesa Izby Cywilnej do wyznaczania sędziego Zaradkiewicza do składów SN. Oznaczało to, że sędzia powołanych do SN według nowych zasad znów może orzekać.