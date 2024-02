Sędzia o zmianach w TK: To przerażające poniewieranie Polski

Jego wypowiedź zawiera cztery punkty, w których opisuje działania rządu Donalda Tuska. Nazywa je "preludium do zamachu na Trybunał Konstytucyjny". "Wysączyć pod adresem TK w poddanych sobie mediach możliwie najwięcej inwektyw, najlepiej ustami marszałków Sejmu, Senatu i "autorytetów" zawsze gotowych do realizacji takich zadań" - brzmi pierwszy z punktów. W kolejnym opisuje, że nowy rząd ma za zadanie "wmówić ludziom, że dla obrony Konstytucji trzeba ją podeptać i odrzucić - także po to, by ignorować wyroki i inne orzeczenia TK".