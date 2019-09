Sędzia Jarosław Dudzicz i antysemicki wpis. Reakcja KRS

Nowa Krajowa Rada Sądownictwa na poniedziałkowym posiedzeniu zajęła się sprawą antysemickich wpisów, które według doniesień mediów miał w internecie zamieszczać sędzia Jarosław Dudzicz, członek i wicerzecznik KRS. Zlecono wewnętrzne postępowanie.

Chodzi o kontrowersyjny wpis na forum internetowym, że Żydzi to naród "parszywy i podły", którego autorem miał być sędzia KRS Jarosław Dudzicz.

Dodał, że sędzia Dudzicz do czasu wyjaśnienia sprawy wpisu zobowiązał się do rezygnacji z wystąpień publicznych jako zastępca rzecznika Rady. Dudzicz zapowiedział to w oświadczeniu.