Sędzia Jarosław Dudzicz i antysemicki wpis. Nie chcą z nim pracować

Sędziowie z Gorzowa Wielkopolskiego nie chcą dalej współpracować z Jarosławem Dudziczem i wzywają go do rezygnacji z pełnionych funkcji, w tym prezesa sądu. Szefostwo Krajowej Rady Sądownictwa wystosowało apel do sędziego.

Sędzia Jarosław Dudzicz (PAP, Fot: Leszek Szymański)

W uchwale ws. Jarosława Dudzicza Zgromadzenia Okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim sędziowie napisali, że jest uzasadnione podejrzenie, że sędzia użył publicznie wobec narodu żydowskiego słów: "podły" i "parszywy".

Podkreślono, że stanowi to "drastyczne złamanie zasad etyki sędziowskiej oraz sprzeniewierzenie się ślubowaniu sędziowskiemu, co nie wymaga oczekiwania na ustalenie, czy jest to naruszenie prawa karnego". W uchwale gorzowscy sędziowie zwracają też uwagę na opieszałość resortu sprawiedliwości w podejmowaniu decyzji ws. sędziego Dudzicza.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, z udziałem wiceprezesa sądu Roberta Mokrzeckiego - poinformowała Dorota Zabłudowska ze stowarzyszenia sędziów Iustitia.

Sędzia Jarosław Dudzicz i antysemicki wpis. Apel KRS

Tymczasem sprawą oskarżeń o antysemicki wpis sędziego Jarosław Dudzicza w powyborczy poniedziałek zajęło się także Prezydium KRS.

Jak podaje "Rzeczpospolita", w przyjętym stanowisku szefostwo KRS zaapelowało do sędziego o powstrzymanie się od wykonywania mandatu członka Rady (zgodnie z prawem sędziego nie można usunąć z KRS). Sędzia Dudzicz nie odpowiedział na pytania dziennikarzy na temat stanowiska gorzowskich sędziów i apelu KRS.

Przypomnijmy: po ujawnieniu antysemickich wpisów przypisywanych Dudziczowi w KRS przeprowadzono wewnętrzne postępowanie, ale nie przyniosło one żadnych rozstrzygnięć. Sam sędzia w oświadczeniu poinformował, że do czasu wyjaśnienia sprawy antysemickiego nie będzie występował publicznie jako zastępca rzecznika prasowego KRS.

