Antysemickie wpisy Jarosława Dudzicza. RPO domaga się od KRS potępienia

Jak to możliwe, że w kraju doświadczonym przez Holocaust organom państwa ponad cztery lata zajmuje sprawa antysemickich wpisów i to nawet wtedy, kiedy okazuje się, że autorem tych wpisów jest urzędujący sędzia? - zastanawia się rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. - Opieszałość i zaniechania w tym zakresie podważają zaufanie publiczne do państwa i do jego instytucji - pisze w liście do KRS.

Adam Bodnar apeluje do KRS ws. sędziego Jarosława Dudzicza (PAP)

"W sierpniu 2015 r. na forum internetowym 'Dziennika Gazety Prawnej' użytkownik posługujący się pseudonimem 'jorry123' zamieścił antysemicki w treści wpis, w którym naród żydowski nazwał 'podłym, parszywym narodem'. Osoba o takim pseudonimie jeszcze kilkakrotnie zaznaczała swoją obecność w sieci nienawistnymi komentarzami, pisząc np. o pogromie kieleckim, że 'to była prowokacja ubecka, a jak wiadomo w UB przeważali wtedy żydzi, więc ci żydzi wystąpili przeciwko innym żydom, aby mieć usprawiedliwienie dla dalszej wojny przeciwko żołnierzom niezłomnym" - przypomina Adam Bodnar w piśmie skierowanym do do szefa Krajowej Rady Sądownictwa.

Bodnar przypomina, że Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia - Starego Miasta ustaliła, iż osobą kryjąca się pod pseudonimem "jorry123” jest Jarosław Dudzicz, wówczas sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach, a obecnie prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz członek Krajowej Rady Sądownictwa.

"Nie mam wątpliwości że wypowiedzi te (...), wypełniały znamiona przestępstwa publicznego znieważenia grupy ludności z powodu przynależności narodowej, opisanego w art. 257 Kodeksu karnego" - ocenia Bodnar.

"Na wszelkie przejawy nienawiści motywowanej uprzedzeniami państwo musi reagować z pełną stanowczością. Jakiekolwiek próby wzbudzenia pogardy wobec osób o różnej tożsamości kulturowej, pochodzeniu narodowym czy etnicznym powinny spotkać się z wyraźnym i stanowczym sprzeciwem zarówno rządzących, jak i społeczeństwa" - zwraca uwagę RPO.

"Dlatego też pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że Krajowa Rada Sądownictwa nie tylko wykaże się determinacją w prowadzeniu postępowania w sprawie ewentualnego naruszenia zasad etyki wypowiedzi" - kończy swój list Adam Bodnar.