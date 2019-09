Antysemicki wpis. "Sędzia Jarosław Dudzicz nie pamięta"

Komisja etyki nowej Krajowej Rady Sądownictwa wyda stanowisko ws. Jarosława Dudzicza, posądzanego o antysemicki wpis w internecie. Szef KRS przekazał, że Dudzicz nie przyznaje się do zamieszczenia kontrowersyjnego komentarza.

Komisja etyki KRS ma przedstawić stanowisko ws. Dudzicza do piątku - podaje RMF FM, zaznaczając, że sędzia nie został wezwany do złożenia wyjaśnień. - Uznaliśmy, że sprawa będzie skutecznie wyjaśniona, jeżeli od razu weźmie się za to komisja etyki - stwierdza w rozmowie ze stacją Leszek Mazur, szef KRS.