Ścięte głowy na budowie trasy szybkiej kolei. Makabryczne odkrycie sprzed wieków w Anglii

Co najmniej 40 szkieletów ze ściętymi głowami, umiejscowionymi między nogami, ujawnili archeolodzy w południowej Anglii. Zespół ok. 50 badaczy dokonał niezwykłego odkrycia w trakcie wykopalisk we wsi Fleet Marston w hrabstwie Buckinghamshire, na trasie budowy szybkiej kolei HS2. W trakcie wykopalisk natknięto się tu późnoromański cmentarz. Znajdowały się tu 425 ciała. Około 10 proc. z nich było zdekapitowane. Archeolodzy przyznali, że szkielety pozbawione głów mogły należeć do przestępców. Jednak dekapitacja była w tym okresie także rzadką formą obrzędu pogrzebowego. Ekshumowane szczątki w ciągu kilku lat zostaną szczegółowo przebadane. Naukowcy chcą uzyskać jak najwięcej informacji o stylu życia, diecie i wierzeniach mieszkańców Anglii z czasów rzymskich. Oprócz ściętych szczątków archeolodzy odkryli tu ponad 1,2 tys. monet, a także ołowiane odważniki, które sugerują handlową funkcję tym ziem. Znaleziono tu także przedmioty użytku domowego – m.in. szpilki, broszki, kości do gry. Rzymianie rządzili Brytanią od 43 do 410 r. Wieś Fleet Marston jest obecnie jednym z ponad 100 stanowisk archeologicznych, które zostały ujawnione od 2018 r. w związku z rozwojem budowy linii HS2, która połączy Londyn z Birmingham.