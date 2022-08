Schowane w marmurowych płytkach. Śledczy z Australii: to oszałamiające

Władze znalazły 1,8 tony metamfetaminy ukryte w marmurowych płytkach wysyłanych z Bliskiego Wschodu do Sydney, co policja opisuje jako największe w historii przejęcie nielegalnego narkotyku w Australii. Trzech mężczyzn zostało aresztowanych po tym, jak na początku tego miesiąca znaleziono 748 kilogramów narkotyku ukrytego w 24 kontenerach, które dotarły do Port Botany. Kolejne 1060 kilogramów metamfetaminy znaleziono w 19 kontenerach, które przybyły do tego samego portu w zeszłym tygodniu. Narkotyki zostały ukryte w ten sam sposób i wszystkie zostały wysłane ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Policja szacuje, że wartość przemytu wynosi około 1,1 miliarda dolarów. Główny inspektor policji John Watson opisał ilość metamfetaminy jako "oszałamiającą”. - Region Bliskiego Wschodu jest prawdopodobnie naszym głównym celem - powiedział Watson. - Ale z pewnością nie ograniczyłbym naszego śledztwa tylko do tego regionu - dodał.

Rozwiń