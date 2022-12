Scholz publicznie zaapelował. " Putin, niech pan zakończy tę wojnę"

"Naszym celem jest, aby Rosja zakończyła swoją agresywną wojnę, a Ukraina obroniła swoją integralność" - mówił Scholz w wywiadzie dla niemieckiego dziennika. "Aby to osiągnąć, trzeba rozmawiać, czy to przez telefon, łącze wideo, czy przy długim stole, to dopiero się okaże" - dodał.