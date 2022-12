Oczy świata będą zwrócone na to spotkanie. Wszystko odbędzie się 19 grudnia

Dlatego Rosja chce wykorzystać do swoich działań Białoruś. Władimir Putin prawdopodobnie będzie naciskał na Aleksandra Łukaszenkę , by ten zgodził się na ustępstwa w sprawie integracji rosyjsko-białoruskiej i wsparł wojnę w Ukrainie. Spotkanie Putina i Łukaszenki może przyspieszyć też osobną rosyjską operację informacyjną, która będzie miała na celu złamanie gotowości zachodu do wspierania Ukrainy.