Scholz przyleci do Polski. "Z 30-stronicowym planem i pieniędzmi"

Berlin widzi, że z nowym rządem Tuska wiele rzeczy jest możliwych i "postrzega to jako wielką szansę". "Wojna w Ukrainie pomogła obu stronom uświadomić sobie, jak bardzo potrzebują siebie nawzajem" – czytamy. W przeszłości znakami solidarności było już odesłanie trzech niemieckich systemów Patriot do Polski, odbudowa niemieckiej brygady na Litwie. Także ożywienie Trójkąta Weimarskiego było ważnym postępem w ostatnich miesiącach, ale już niepewności związane z wyborami parlamentarnymi we Francji czy ewentualnym powrotem Donalda Trumpa do Białego Domu pokazują, jak ważne – i to dla obu stron – są teraz dobre relacje polsko-niemieckie – podkreśla "FAZ".