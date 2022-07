Scheuring-Wielgus wezwana na przesłuchanie. "Ja się Ziobry nie boję"

Posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus przekazała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, że w czwartek ma się stawić na policji, gdzie zostanie przesłuchana. Chodzi o jej protest przeciwko pedofilii w Kościele katolickim. W 2018 roku na bramie katedry w Toruniu posłanka powiesiła parę dziecięcych bucików. Według Scheuring-Wielgus z inicjatywą zbadania tej sprawy wyszedł Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. - To jest element nacisku (…). Ja się Zbigniewa Ziobry nie boję i niezależnie od tego, co sobie wymyśli, zawsze stanę przed sądem, powiem jak jest i jeżeli będą jakieś konsekwencje, to im się poddam - zadeklarowała.