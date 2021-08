Schetyna odpowiada na pytanie o Kukiza. "Kompletna ruina"

Koalicja Obywatelska i Lewica zapowiedziały wniosek o odwołanie Elżbiety Witek ze stanowiska marszałka Sejmu. Jest to spowodowane przeprowadzeniem przez nią reasumpcji, która umożliwiła głosowanie nad "lex TVN". Teraz opozycja spotyka się we własnym gronie, by wyłonić wspólnego kandydata na tę funkcję. W programie "Tłit WP" Grzegorz Schetyna podkreślił, że w tym przypadku potrzebne jest szerokie porozumienie, "bez względu na programy, różnice i historie". - To musi być osoba, która w bardzo dobry sposób zorganizuje prace Sejmu. Warto taką zgodę zbudować - stwierdził były przewodniczący PO. - To musi być marszałek całej izby. On musi dbać o prawa podmiotowe, o podmiotowość wszystkich klubów parlamentarnych - dodał. Grzegorz Schetyna odniósł się w tym kontekście również do możliwej decyzji Pawła Kukiza, który zadeklarował, że będzie wspierał Zjednoczoną Prawicę także w sprawach personalnych. - Jeżeli on w takiej sytuacji będzie głosował razem z PiS-em, to nie jest już tak, że jest on z nimi w koalicji, tylko jest w partii. To będzie kompletna ruina dla jego historii - ocenił polityk KO.