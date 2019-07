Schetyna o porozumieniu z PSL. "Nie jesteśmy blisko"

Lider PO ujawnił, że ostateczny kształt koalicji, w której znajdzie się jego partia, będzie znany do końca przyszłego tygodnia. Grzegorz Schetyna zapewnił, że znajdą się w niej Nowoczesna i Inicjatywa Polska. Wciąż jednak nie wiadomo, czy do koalicji przystąpi PSL.

Schetyna zapewnił, że wyobraża sobie opozycyjny blok bez Ludowców. - Nowoczesna i Inicjatywa Polska są częścią KO, to jest poza kwestią. Jeżeli będziemy trwać na swoich stanowiskach i nie będzie pozytywnej odpowiedzi, PSL pójdzie do wyborów poza naszą koalicją. Ponawiam jednak nasze zaproszenie do współpracy - zadeklarował.