Schetyna o dymisji premiera. "Musi dowieźć ten rozsypujący się wózek"

- Pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy przed wyborami nie będzie. Jestem tego pewny - ocenił w poranku Wirtualnej Polski Grzegorz Schetyna. Polityk Platformy Obywatelskiej był gościem Patryka Michalskiego w programie "Tłit". Przedstawiciel opozycji stwierdził, że nie widzi szans, aby unijne środki z KPO trafiły do budżetu jeszcze przed wyborami. - Winnym jest PiS i nieudolność tej partii. Nie mam tu żadnych wątpliwości. My po wygranych wyborach zrobimy wszystko, by trafiły one do Polski i to jest nasze zobowiązanie - dodał. Były szef MSZ w rządzie Ewy Kopacz (PO) był także pytany o ewentualną dymisję premiera Mateusza Morawieckiego. - Ja myślę, że nie ma w tej chwili lepszego kandydata na premiera, który dowiezie ten rozsypujący się wózek. Jeśli ktoś ma dostać czerwoną kartkę, to cały rząd PiS. To, że tych pieniędzy nie ma, to jest ich odpowiedzialność - ocenił.