Schetyna o dobrych relacjach z Tuskiem. "PiS się tego boi"

Grzegorz Schetyna stwierdził, że jego celem w najbliższych wyborach jest uzyskanie wyniku "choć pół procent lepszego" od PiS. - Chcę mieć jeden mandat więcej - powiedział przewodniczący PO o wyborach do Parlamentu Europejskiego.

- Jesteśmy w innych miejscach niż kiedyś, ale wydaje mi się, że jesteśmy partnerami - powiedział o swoich relacjach z byłym premierem. Schetyna skomentował też kontrowersyjne przemówienie Leszka Jażdżewskiego, które poprzedziło wystąpienie Tuska na UW. - Support i główny wykonawca mają swoje role, które nie do końca wszyscy zrozumieli. Dziwię się, że (Jażdżewski - przyp. red.) w tak ostry i kontrowersyjny sposób przykrył to, co do powiedzenia miał Donald Tusk - powiedział.