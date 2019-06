Schetyna: nie blokowałem kandydatury Arłukowicza na szefa sztabu

- To nieprawda, nie blokowałem kandydatury Bartosza Arłukowicza na szefa sztabu kampanii PO - stwierdził Grzegorz Schetyna. Lider Platformy w rozmowie z Radiem ZET przyznał, że europoseł z Pomorza Zachodniego będzie "jedną z lokomotyw wyborczych".

Lider Platformy musiał zmierzyć się także z pytaniami o brak kampanijnego doświadczenia Krzysztofa Brejzy (szef sztabu PO). - Nie prowadził kampanii, ale ma wielkie doświadczenie w polityce. To już chyba jego 4. kadencja w Sejmie. Zasłużył sobie bardzo dobrą i trudną kampanią w woj. kujawsko-pomorskim - stwierdził Schetyna. Polityk dodał, że Brezja to "osoba bardzo dobrze funkcjonująca i otwarta. Potrafi budować relacje, z doświadczeniem politycznym i wielką energią. To dobra osoba w ważnym miejscu".