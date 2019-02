Schetyna krytykuje program Biedronia. Plącze się w zeznaniach

Lider PO Grzegorz Schetyna zabrał głos ws. propozycji programowych nowego ugrupowania Wiosna. Szef Platformy twierdzi, że postulaty ugrupowania Roberta Biedronia są "nierealne". Zauważył jednak, że wiele z nich zaczerpnęło od... PO.

- Każda z propozycji Roberta Biedronia jest nierealna. To był koncert życzeń - ocenił przewodniczący PO na antenie TOK FM. - Można obiecać wszystko, ale trzeba się liczyć z tym, że wyborcy będą pytać, skąd weźmie na to pieniądze, albo jeszcze twardziej, komu zabierze pieniądze, to będzie jeszcze ciekawsze pytanie i jeszcze ciekawsza odpowiedź - dodał.