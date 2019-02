Najnowszy sondaż. Siedem partii w Sejmie, Wiosna na wysokiej pozycji

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższych dniach Robert Biedroń miałby powody do zadowolenia. Zaledwie kilka dni po konwencji założycielskiej swojego ugrupowania głosowanie na Wiosnę zapowiedziało 14 proc. ankietowanych.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, czyli połączone siły Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Zagłosowałoby na nią 20 proc. badanych. W poprzednim badaniu, w listopadzie ubiegłego roku, ugrupowania te badano oddzielnie. Wówczas PO mogła liczyć na 26-proc. poparcie, Nowoczesna - 3 proc. To oznacza, że łączny wynik obu ugrupowań jest obecnie niższy aż o 9 pkt. proc.

Do Sejmu dostaliby się jeszcze parlamentarzyści Kukiz '15 - głosowanie na nich deklarowało 7 proc. badanych (bez zmian w porównaniu do badania z listopada) oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej - 6 proc.(1 pkt. proc. mniej). Na Partię Wolności i Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosowałoby 5 proc. badanych, co oznacza, że oba te ugrupowania przekroczyłyby przewidziany w ordynacji 5-procentowy próg wyborczy.