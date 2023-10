Scheda po Kaczyńskim. Co zrobi Ziobro?

Czy Zbigniew Ziobro będzie walczyć o przywództwo na prawicy? - To regularne pytanie. Znam pana ministra i wiem, że ideowość w polityce i dbałość o Polskę są dla niego najważniejszymi czynnikami. Wielokrotnie udowodniliśmy, że jako środowisko polityczne potrafimy w imię wyższych wartości zagłosować inaczej niż niektórzy. Dla pana ministra nie jest ważne bycie w formule lidera czy nie. Dla niego ważne są ideały. Jestem członkiem ugrupowania Suwerenna Polska, a nie Prawo i Sprawiedliwość. Kto będzie liderem PiS, to zależy od PiS. Na razie i mam nadzieję jak najdłużej, będzie nim premier Jarosław Kaczyński, bo bez niego formuła Zjednoczonej Prawicy będzie niemożliwa. Decyzja o tym, kto będzie kandydatem na premiera jest oczywista - mówił w programie "Tłit" Jacek Ozdoba. - Nie ma drogi, byśmy stworzyli osobny klub. Nie chciałbym tego nawet rozważać. Zjednoczona Prawica musi przetrwać, by pełnić rolę, jeżeli nie rządu, to konstruktywnej opozycji - dodał rzecznik Suwerennej Polski.

