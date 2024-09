Scenariusze na wojnę: Jak przerzucić wojsko? Obrona krajów bałtyckich niedopracowana

Jak zwraca uwagę "Rzeczpospolita", właśnie oddany został do użytku ostatni odcinek Via Baltica na terenie naszego kraju - obwodnicy Łomży w ciągu trasy szybkiego ruchu S-61. To umożliwia dotarcie bez przeszkód z zachodu Europy do granicy polsko-litewskiej w Budzisku, jednak przedostanie się dalej na wschód może być już trudniejsze.