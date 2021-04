Scenariusz z Jarosławem Gowinem. Marcin Kierwiński komentuje

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" przedstawił wizję przyszłego rządu. Według niego Gowin "powinien wtedy kierować parlamentem, a Władysław Kosiniak-Kamysz mógłby zostać kandydatem na premiera". Co na to Marcin Kierwiński (PO)? - Lubię rozmawiać o koncepcjach, które mają szansę realizacji. Na dziś nie widzę twardej deklaracji ze strony Gowina, że już teraz chce opuścić obóz Zjednoczonej Prawicy (...). Spekulowanie o personaliach jest przedwczesne - komentował w programie "Tłit". Polityk PO odniósł się również do doniesień o kolejnych przejściach - byłego posła PiS Lecha Kołakowskiego oraz byłej posłanki Kukiz’15 Agnieszki Ścigaj - do Porozumienia. - Może jest tak, że wszyscy zakładają, że Gowin jest już poza koalicją rządzącą. Jedno jest dla mnie pewne - ludzie z partii Gowina nie będą już startowali z list PiS-u, muszą szukać sobie innej przyszłości politycznej. Wojna miedzy Kaczyńskim a Gowinem weszła w tę fazę, że tam już jeńców nie będzie, tam już będzie tylko chęć zniszczenia Gowina - stwierdził Kierwiński.

