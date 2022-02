Scenariusz pokoju. Miller o napięciu na Ukrainie

- Wizyta ministra Rau w Rosji jest faktem istotnym. Minister Rau występował jako szef OBWE, a nie jako tylko minister spraw zagranicznych Polski, więc to jest ważny fakt, że doszło do takich kontaktów - tak spotkanie szefa resortu spraw zagranicznych z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem skomentował w programie "Newsroom" WP były premier Leszek Miller. Jak miałby wyglądać scenariusz pokoju na Ukrainie? Zdaniem byłego premiera Rosja musiałaby podjąć ostateczną decyzję wycofania wojsk z Ukrainy. - Po drugie, przegląd dotychczasowych inicjatyw i określenie czy one są dalej aktualne i czy nie wymagają negocjacji, np. porozumienia mińskie — dodał Miller, podkreślając, że Ukraina traci na skutek napięcia miliardy dolarów. - Pan prezydent Zełenski mówi, że jeżeli chodzi o inwestycje, to straty sięgają 14-15 mld dolarów — zaznaczał Miller. Były premier odniósł się także do wpisu Witolda Waszczykowskiego, który na Twitterze pytał o to, czy Rosja odpowie za wielotygodniowy szantaż. "Czy Rosja poniesie konsekwencje za relokację tysięcy żołnierzy NATO na flankę wschodnią? Dostanie NS2 w nagrodę?" - napisał Waszczykowski. Zdaniem byłego premiera, należy poszukać rozwiązań "które nie będą wzmagały i tak już wysokiego napięcia".