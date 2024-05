Sawicki punktuje kolegów z PO. "Niech jastrzębie wygaszą apetyty"

W programie "Tłit" poseł PSL Marek Sawicki negatywnie ocenił tempo prac rządu, szczególnie jeśli chodzi o reformę sądownictwa. Odniósł się też krytyczne do komentarzy niektórych polityków PO o poprawkach Senatu do projektu ustawy o KRS, które wychodzą naprzeciw postulatom Andrzeja Dudy. - To (poprawki - red.) im (politykom PO - red.) się nie podoba, bo nie pasuje do koncepcji konfliktu (między PiS i PO - red.). (...) Niech jastrzębie z Platformy wygaszą swoje apetyty. Niezależnie od tego, jak oceniamy prezydenta, to został on wybrany w wyborach powszechnych i jego głos trzeba brać pod uwagę - zaznaczył polityk. Wskazał, że oczekuje od rządu "większej sprawczości i skuteczności". - Nie umówiliśmy się z wyborcami na 20 lat, tylko na cztery - podsumował.

Rozwiń