Saudyjscy bogacze rezygnują z własnych samolotów. Boją się zwrócić na siebie uwagę księcia

Dziesiątki prywatnych samolotów stoi bezużytecznie na saudyjskich lotniskach. Bogacze boją się nimi latać. To efekt antykorupcyjnej kampanii następcy tronu. Nikt nie chce się afiszować majątkiem i znowu trafić do aresztu - nawet w luksusowym hotelu.

W Arabii Saudyjskiej zarejestrowanych jest 129 prywatnych samolotów różnego typu. Luksusowe maszyny to nieduże Bombardiery i Gulfstreamy, ale są też Boeingi 737 w wersji MAX i Airbusy A320, które zazwyczaj kojarzą się z liniami lotniczymi, a nie prywatnymi środkami transportu.

Operację rozpoczęło uwięzienie kilkudziesięciu miliarderów, książąt i wysokich urzędników państwowych w słynącym z przepychu hotelu Ritz-Carlton w Rijadzie , stolicy Arabii Saudyjskiej. Nikt dokładnie nie powiedział, co działo się za drzwiami ze złotymi klamkami, ale pojawiają się nawet nieoficjalne doniesienia o torturach.

Ritz-Carlton znowu jest hotelem i oferuje pokoje i apartamenty dla gości gotowych płacić setki, a nawet tysiące dolarów za noc. Nie znaczy to jednak, że w Arabii Saudyjskiej znowu panuje pogoda dla bogaczy. Świadczą o tym puste samoloty nadal czekające na pasażerów.

Część z tych maszyn zapewne przekazano państwu w zamian za wyjście hotelu, jednak nieużywane pozostają nawet samoloty nadal należące do prywatnych właścicieli i ich firm. Saudyjczycy podkreślają, że w obecnej sytuacji nie warto obnosić się bogactwem. Dlatego nawet posiadacze niewyobrażalnych fortun gotowi są podróżować rejsowymi lotami do sąsiednich krajów, aby dopiero tam przesiadać się do maszyn prywatnych.