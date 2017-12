Arabia Saudyjska zwalnia bogaczy z więzienia w luksusowym hotelu. Cena wolności jest zawrotna

Władze Arabii Saudyjskiej pozwoliły 23 dygnitarzom opuścić luksusowy hotel Ritz Carlton w Rijadzie. Szczegóły porozumienia w sprawie odstąpienia od oskarżeń o korupcję nie są znane. Zapewne chodzi o pieniądze. Nieprawdopodobną fortunę będzie musiał zapłacić książę Al-Waleed Bin Talal, jeden z najbogatszych ludzi na świecie.

Zazwyczaj to pobyt w hotelu Ritz Carlton jest bardzo drogi, jednak w Rijadzie najwięcej się teraz płaci za prawo do wymeldowania z luksusowych wnętrz. Według saudyjskiej prasy 23 spośród ok. 200 nadal przetrzymywanych dygnitarzy i książąt aresztowanych pod zarzutem korupcji postanowiło wrócić do domów. W listopadzie zostali zatrzymanie pod zarzutem korupcji na rozkaz nowego następcy tronu Saudów, księcia Mohammeda bin Salmana.