Saudowie stracili cierpliwość. Szwecja dostała ostrzeżenie

- Każda księga uważana za świętą powinna być szanowana, aby szanować tych, którzy w nią wierzą. Czuję się zły i zniesmaczony tymi działaniami - powiedział papież w wywiadzie dla gazety "Al Ittihad" ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. - Wolność słowa nigdy nie powinna być wykorzystywana jako środek do pogardzania innymi i pozwalania na to, co jest odrzucane i potępiane - dodał.