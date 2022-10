"Sasin ryje pod Morawieckim". Hołownia o "układzie mafijnym"

- Jak okradali samorządy ze wszystkiego, co się dało, to było ok, a teraz samorządy ratujcie, bo nie mamy jak węgla rozprowadzić po Polsce. Było wiadomo, w jakiej sytuacji się znajdziemy mniej więcej od listopada zeszłego roku, kiedy polski rząd dowiedział się od Amerykanów, że Putin naprawdę zamierza napaść na Ukrainę. To jest rok, w którym można było zrobić wszystko i przygotować się do tego, co dziś mamy - skomentował w programie "Tłit" pomysły Jacka Sasina Szymon Hołownia. - Sasin jak się za coś bierze, to wyjdzie jak zwykle - dodał. Jego działania Hołownia nazwał połączeniem determinacji z nieudolnością. - Czego się nie dotknie, to zepsuje, a musi być przez ten mafijny układ trzymany - ocenił rządy Zjednoczonej Prawicy. - Nie mogę ich do niczego innego porównać. To rodziny, klany polityczne, które próbują walczyć o wpływy - powiedział Szymon Hołownia. - Wiadomo, że Sasin ryje pod Morawieckim - stwierdził.