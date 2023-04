Nagła reakcja Sasina. Zupełna zmiana ws. asystenta Mejzy

- Dla mnie ponurą puentą przygotowań do dzisiejszego spotkania było to, jak przeczytałem, że pan Franciszek P. - nie będę używał nazwiska - asystent pana Mejzy, (...) ten człowiek dostał fuchę w państwowym banku. Pracuje zdalnie, z okręgu wyborczego pana Mejzy. Nikt nie jest w stanie się dowiedzieć, na czym polega ta praca, ale zarabia niezłą pensyjkę. (...) Co byście zrobili komuś takiemu, kto wykorzystuje wasze cierpienie? Każdy z nas ma w najbliższym otoczeniu kogoś chorego - mówił Tusk, nawiązując do publikacji Wirtualnej Polski.