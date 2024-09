Sasin popełnił przestępstwo? Cięta odpowiedź polityka

Według Sasina, winę za obecną sytuację w PKP Cargo ponoszą jego następcy z Koalicji Obywatelskiej na stanowisku szefa resortu aktywów państwowych. - Jak oddawałem urząd szefa MAP, to firma PKP Cargo nie miała takich problemów, kończyła rok z 2023 z niewielkim, ale zyskiem. Pytanie do Budki i Jaworowskiego co się stało - powiedział.