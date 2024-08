Sasin odpowiada Kropiwnickiemu. "Skompromitował się"

We wtorek wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki w programie WP ujawnił szczegóły audytów we spółkach skarbu państwa. Okazuje się, że resort miał mieć doradców, którzy de facto nie doradzali. Wśród tych osób miał się znaleźć m.in. rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Nowak, czy brat Zbigniewa Ziobry. - Poruszamy się w sferze plotek wytwarzanych przez pana Kropiwnickiego i innych polityków Platformy i dziennikarzy niesprawdzających tych informacji - stwierdził w programie "Tłit" były minister MAP Jacek Sasin. Poseł PiS mówił, że "polityka to twarda gra i jeśli ktoś jest politykiem, to musi być przyzwyczajony do tego, że się go atakuje". - Ale dlaczego atakuje się osoby, które z polityką nie mają nic wspólnego jak właśnie pan prof. Nowak? - pytał Sasin. - Pan Kropiwnicki skompromitował się swoimi publicznymi wypowiedziami, w związku z czym naprawdę nie będę się odnosił do tego, co on mówił. Zakładam, że dużo rzeczy, które mówił, jest nieprawdą - podsumował polityk PiS.