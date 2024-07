Sasin o sytuacji w sejmiku małopolskim. "Ja też nie wszystkich kocham w PiS"

- Jest to coś nienormalnego - stwierdził Sasin. - Myślę, że brakuje niektórym osobom w tym sejmiku poczucia odpowiedzialności, o co tak naprawdę w tej całej sprawie chodzi. To jest element większej układanki. Dzisiaj głosowanie przeciwko kandydaturze Kmity na marszałka, jest de facto wspieraniem wszystkich działań, które dążą do rozbicia PiS, zniszczenia opozycji, wprowadzenia monopartyjnego systemu, gdzie jeden człowiek, Donald Tusk, będzie decydował o wszystkim - ocenił.