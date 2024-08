Sasin o polityce rządu: próba wpędzenia Polaków w jakiś obszar nędzy

Według najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla DGP i RMF FM zdecydowana większość Polaków uważa, że priorytetowym zadaniem dla rządu w ciągu najbliższych miesięcy powinna być "walka z rosnącymi cenami i wysokimi kwotami rachunków". W odniesieniu do tego prowadzący program "Tłit" WP Michał Wróblewski zapytał posła PiS Jacka Sasina, czy to nie jest skutek rządów PiS, że te obszary zostały zaniedbane. Były minister aktywów państwowych stwierdził, że “wręcz przeciwnie”. - Chcą kontynuacji naszej polityki, bo my skutecznie pilnowaliśmy, żeby wzrost cen nie uderzał Polaków zbyt mocno - ocenił. Dziennikarz zwrócił uwagę, że wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej na wysokich miejscach w sondażu znajduje się również rozliczenie PiS. Sasin nazwał wyborców KO "sektą" i stwierdził, że dla tych osób “najważniejsze jest zabić PiS”. - Jeśli władza w demokratycznym państwie deklaruje, że głównym celem jej polityki jest zniszczenie opozycji, to zadajmy sobie pytanie, czy jeszcze mamy do czynienia z demokracją - powiedział Sasin. Podsumowując temat wysokich cen rachunków gość programu, stwierdził, że "jest to próba wpędzenia Polaków w jakiś obszar nędzy, biedy".

