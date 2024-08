Sasin nie wpłacił w tym roku na partię. "Jako zarzut pan to traktuje?"

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła w czwartek sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Tego samego dnia partia uruchomiła zbiórkę środków na swoje funkcjonowanie. "Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy Twojej pomocy!" - napisano w serwisie X. W programie "Tłit" WP poseł PiS Jacek Sasin został zapytany, czy wpłacił już na zbiórkę. Gość programu zapowiedział, że zrobi to, jednak prowadzący Patryk Michalski zwrócił uwagę, że w tym roku Sasin jeszcze nie wsparł finansowo PiS. - Jako zarzut pan to traktuje? - zapytał zakłopotany. - Ja płacę każdomiesięczną składkę na klub parlamentarny, więc proszę się nie martwić - uspokajał gość programu. Dziennikarz zapytał także, czy dla Sasina PiS jest projektem, na który mógłby postawić swoje oszczędności, "od ust sobie odjąć, zrezygnować z wakacji". - Absolutnie, zdecydowanie tak. Zamierzam dokładnie tak zrobić - powiedział. Polityk PiS uważa także, że "wiele osób może sobie zadać to pytanie, czy nie warto zainwestować w PiS, chociaż niewielkich pieniędzy." - Nie tyle w PiS, ile w normalne funkcjonowanie demokracji w Polsce - doprecyzował.