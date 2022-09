Sasin kontra Morawiecki. "Ktoś musi dostać w łeb"

Media donoszą o kolejnym konflikcie wewnątrz rządu. Z następnym oponentem, tym razem Jackiem Sasinem, musi się mierzyć Mateusz Morawiecki. Wicepremier, według doniesień, ma wprost podważać sens utrzymywania stanowiska przez premiera Morawieckiego. O tarcia wewnątrz PiS pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Włodzimierz Czarzasty. - Oni wiedzą, że w sprawie cen energii i całej polityki zrobili masę błędów i to się źle skończy. Że zabraknie węgla, że ceny pójdą w górę. I że tego nie opanują. Zaczęli szukać winnego. Pan Sasin nie chce być winny, Pan Morawiecki nie chce być winny. To jest już żenujące. Na końcu ktoś musi za to politycznie dostać w łeb.

